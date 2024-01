Nauru prekinil vezi s Tajvanom in prestopil na stran Kitajske

Yaren/Taipei/Peking, 15. januarja - Nauru bo odslej Tajvan priznaval kot neodtujljivi del Kitajske, so danes sporočile oblasti v Yarenu, prestolnici ene najmanjših držav na svetu. V Taipeiju so v odzivu na potezo na otoško državo naslovili zahtevo, da nemudoma zapre svoje veleposlaništvo na Tajvanu. V Pekingu so medtem odločitev pozdravili, poročajo tuje tiskovne agencije.