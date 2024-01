Slovenska smučišča v številkah

Ljubljana, 18. januarja - Smučišča Krvavec, Vogel, Velika Planina, Cerkno, Golte, Rogla, Kope, Mariborsko Pohorje in Trije kralji so pred aktualno sezono s pomočjo države v infrastrukturo vložila skoraj 80 milijonov evrov. Namen vlaganj je podaljševanje sezone gorsko-turističnih centrov na večji del leta, saj slabe zime in nizke nadmorske višine ne omogočajo več preživetja.