Cene nafte stabilne

Singapur, 15. januarja - Cene nafte so stabilne. Naftni trg sicer podrobno spremlja napetosti v Rdečem morju, kjer so ZDA in Velika Britanija nedavno izvedle vojaške napade na jemenske hutije, ki v Rdečem morju napadajo trgovske ladje. Zaostrene razmere predstavljajo oviro za transport nafte in blaga skozi pomemben Sueški prekop.