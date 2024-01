Ljubljana, 15. januarja - Izjava za medije vodje vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjana Šefica v okviru individualnih pogovorov z lastniki objektov, predvidenih za morebitno odstranitev, bo danes ob 16. uri (in ne ob 15. uri kot so sprva napovedali) v Državni tehnični pisarni, Center 101 v Črni na Koroškem, so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje.