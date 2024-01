Lukovica, 15. januarja - V naselju Prevoje pri Šentvidu v občini Lukovica se je v nedeljo nekaj po 18. uri med uporabo pirotehničnega sredstva poškodovala ena oseba. Kot so danes sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so ponesrečencu nudili pomoč gasilci PGD Prevoje, a je ta na kraju dogodka umrl.