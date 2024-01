Izidi moškega rokometnega EP (2)

* Skupina A (Düsseldorf/Berlin): - sreda, 10. januar: Francija - Severna Makedonija 39:29 (17:13) Nemčija - Švica 27:14 (13:8) - nedelja, 14. januar: Švica - Francija 26:26 (14:14) Severna Makedonija - Nemčija 25:34 (13:18) - torek, 16. januar: 18.00 Severna Makedonija - Švica 20.30 Francija - Nemčija - lestvica: 1. Nemčija 2 2 0 0 61:39 4 2. Francija 2 1 1 0 65:55 3 3. Švica 2 0 1 1 40:53 1 4. Severna Makedonija 2 0 0 2 54:73 0 * Skupina B (Mannheim): - petek, 12. januar: Avstrija - Romunija 31:24 (15:14) Španija - Hrvaška 29:39 (14:18) - nedelja, 14. januar: Romunija - Španija 24:36 (12:17) Hrvaška - Avstrija 28:28 (14:12) - torek, 16. januar: 18.00 Hrvaška - Romunija 20.30 Španija - Avstrija - lestvica: 1. Hrvaška 2 1 1 0 67:57 3 2. Avstrija 2 1 1 0 59:52 3 3. Španija 2 1 0 1 65:63 2 4. Romunija 2 0 0 2 48:67 0 * Skupina C (München): - petek, 12. januar: Islandija - Srbija 27:27 (11:10) Madžarska - Črna gora 26:24 (14:14) - nedelja, 14. januar: Črna gora - Islandija 30:31 (15:17) Srbija - Madžarska 27:28 (13:14) - torek, 16. januar: 18.00 Srbija - Črna gora 20.30 Islandija - Madžarska - lestvica: 1. Madžarska 2 2 0 0 54:51 4 2. Islandija 2 1 1 0 58:57 3 3. Srbija 2 0 1 1 54:55 1 4. Črna gora 2 0 0 2 54:57 0 * Skupina D (Berlin): - četrtek, 11. januar: Slovenija - Ferski otoki 32:29 (13:13) Norveška - Poljska 32:21 (15:10) - sobota, 13. januar: Poljska - Slovenija 25:32 (14:20) Ferski otoki - Norveška 26:26 (12:13) - ponedeljek, 15. januar: 18.00 Poljska - Ferski otoki 20.30 Norveška - Slovenija - lestvica: 1. Slovenija 2 2 0 0 64:54 4 2. Norveška 2 1 1 0 58:47 3 3. Ferski otoki 2 0 1 1 55:58 1 4. Poljska 2 0 0 2 46:64 0 * Skupina E (Mannheim): - četrtek, 11. januar: Nizozemska - Gruzija 34:29 (19:12) Švedska - Bosna in Hercegovina 29:20 (14:7) - sobota, 13. januar: Bosna in Hercegovina - Nizozemska 20:36 (7:17) Gruzija - Švedska 26:42 (9:23) - ponedeljek, 15. januar: 18.00 Bosna in Hercegovina - Gruzija 20.30 Švedska - Nizozemska - lestvica: 1. Švedska 2 2 0 0 71:46 4 2. Nizozemska 2 2 0 0 70:49 4 3. Gruzija 2 0 0 2 55:76 0 4. BiH 2 0 0 2 40:65 0 * Skupina F (München): - četrtek, 11. januar: Portugalska - Grčija 31:24 (18:14) Danska - Češka 23:14 (9:9) - sobota, 13. januar: Češka - Portugalska 27:30 (7:13) Grčija - Danska 28:40 (13:20) - ponedeljek, 15. januar: 18.00 Češka - Grčija 20.30 Danska - Portugalska - lestvica: 1. Danska 2 2 0 0 63:42 4 2. Portugalska 2 2 0 0 61:61 4 3. Češka 2 0 0 2 41:53 0 4. Grčija 2 0 0 2 52:71 0