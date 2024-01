Zagreb, 14. januarja - Vaterpolisti Španije so prvi finalisti letošnjega evropskega prvenstva na Hrvaškem. V polfinalu so premagali Italijane s 7:4 (2:1, 2:0, 1:0, 2:3). V torkovem finalu bodo igrali z boljšim iz drugega polfinala med branilci naslova Hrvaško in Madžarsko.