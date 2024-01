Izidi biatlona v Ruhpoldingu (12

* Izidi, moški, zasledovalno (12,5 km): 1. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 30:38,0 (2) 2. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) + 1,7 (3) 3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 2,4 (2) 4. Emilien Jacquelin (Fra) 9,6 (3) 5. Justus Strelow (Nem) 14,7 (1) 6. Tommaso Giacomel (Ita) 24,1 (4) 7. Tarjei Boe (Nor) 31,9 (3) 8. Martin Ponsiluoma (Šve) 34,5 (4) 9. Eric Perrot (Fra) 35,1 (3) 10. Andrejs Rasturgujevs (Lat) 35,7 (0) ... 13. Jakov Fak (Slo) 42,6 (0) 27. Miha Dovžan (Slo) 1:49,2 (1) 36. Anton Vidmar (Slo) 2:32,1 (2) - svetovni pokal, skupno (12/21 preizkušenj): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 671 točk 2. Tarjei Boe (Nor) 593 3. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 589 4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 509 5. Endre Stroemsheim (Nor) 505 6. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 452 ... 25. Jakov Fak (Slo) 185 34. Lovro Planko (Slo) 92 40. Anton Vidmar (Slo) 64 50. Miha Dovžan (Slo) 33