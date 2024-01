Izidi biatlona v Ruhpoldingu (1)

* Izidi, ženske, zasledovalno (10 km): 1. Lisa Vittozzi (Ita) 30:30,7/1 kazenski krog) 2. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) +0,7/1 3. Juni Arnekleiv (Nor) 9,1/0 4. Lou Jeanmonnot (Fra) 31,1/2 5. Lena Häcki Gross (Švi) 43,2/2 6. Franziska Preuss (Nem) 44,5/2 7. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 46,2/4 8. Hanna Öberg (Šve) 52,5/1 9. Mona Brorsson (Šve) 1:02,4/1 10. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 1:05,0/0 ... 24. Anamarija Lampič (Slo) 2:12,1/7 50. Polona Klemenčič (Slo) 4:17,4/5 ... - svetovni pokal, skupno (12/21 preizkušenj): 1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 666 točk 2. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 657 3. Lisa Vittozzi (Ita) 606 4. Elvira Öberg (Šve) 541 5. Franziska Preuss (Nem) 505 ... 18. Anamarija Lampič (Slo) 215 54. Polona Klemenčič (Slo) 42 75. Lena Repinc (Slo) 7 ...