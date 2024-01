V smetnjaku v Italiji našli živega novorojenčka

Torino, 14. januarja - V smetnjaku v italijanskem kraju Villanova Canavese nedaleč od Torina so v soboto zvečer našli novorojenčka. Bil je v plastični vreči, skupaj s placento in popkovino. Zdravje dečka, ki so ga zdravniki poimenovali Lorenzo, kljub nizkim temperaturam ni ogroženo, poročajo italijanska tiskovna agencija Ansa.