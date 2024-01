V Ekvadorju izpustili del talcev, zajetih po zaporih

Quito, 14. januarja - V Ekvadorju so doslej izpustili 41 zaposlenih v zaporih, ki so jih za talce vzele kriminalne združbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Skupaj je bilo doslej izpuščenih 24 paznikov in 17 upravnih delavcev, 136 pa jih ostaja talcev v več zaporih po državi, so v soboto sporočili iz ekvadorske uprave za prestajanje zaporne kazni.