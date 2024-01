Štajerska avtocesta po naletu vozil v predoru Trojane znova normalno prevozna

Trojane, 13. januarja - Na štajerski avtocesti je dopoldne prišlo do prometne nesreče, v predoru Trojane so v naletu trčila tri osebna vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje. Poškodovanih ni bilo, je bil pa nekaj časa zaprt predor Trojane v smeri proti Ljubljani. Štajerska avtocesta je zdaj znova normalno prevozna, poroča prometno-informacijski center.

Gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale in Poklicne gasilske enote Celje so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle tekočine, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Štajerska avtocesta je bila zaradi nesreče pri predoru nekaj časa zaprta, nato pa so skozi predor za promet odprli en vozni pas. Posledično je nastal zastoj, a je avtocesta na tem odseku zdaj znova normalno prevozna, je razvidno iz spletne strani prometno-informacijskega centra.

Na štajerski avtocesti je sicer trenutno zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani, promet pa je zaradi ustavljenega vozila oviran tudi pri izvozu Trojane proti Celju, še poroča prometno-informacijski center.