Scenarija nanizanke Prijatelji na dražbi prodana za 22.000 funtov

Los Angeles, 14. januarja - Scenarija za priljubljeno ameriško nanizanko Prijatelji, ki sta bila pred 25 leti pobrana iz koša za smeti, so na dražbi v Veliki Britaniji prodali za 22.000 funtov. Sprva sta bila scenarija za dvodelno epizodo The One With Ross's Wedding (Rossova poroka) ocenjena med 600 in 800 funti, a je zanju zavladalo izjemno zanimanje.