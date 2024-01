ZDA z novimi napadi na jemenske hutije

Aden, 13. januarja - Ameriška vojska je davi znova napadla jemenske hutije, potem ko so v noči na petek sile ZDA in Velike Britanije izvedle obsežnejše napade na položaje upornikov, ki napadajo trgovske ladje v Rdečem morju. Kljub ameriškim napadom in svarilom predsednika ZDA Joeja Bidna hutiji vztrajajo, da bodo z akcijami v Rdečem morju nadaljevali.