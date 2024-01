Vreme: Jasno, ponekod nizka oblačnost

Ljubljana, 13. januarja - Danes bo večinoma jasno, dopoldne bo v Bohinju in ponekod na Koroškem nizka oblačnost. Proti večeru se bo ob morju začelo oblačiti. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo na Primorskem in Notranjskem pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, ob morju okoli 3 stopinje Celzija.

V nedeljo bo v zahodnih in osrednjih krajih precej oblačno, v vzhodni in severni Sloveniji pa še deloma sončno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 9 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek lahko predvsem na Primorskem pade kakšna kaplja dežja. V ponedeljek bo večinoma suho, čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na severu države.

V torek kaže na bolj sončno vreme, po nekaterih nižinah bo sprva megleno.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad delom srednje Evrope in Balkanom počasi slabi. V višinah k nam s severnimi vetrovi doteka suh in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno, v Celovški kotlini se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla.

V nedeljo se bo predvsem vzhodno in južno od nas pooblačilo, v Kvarnerju bo možna kakšna kaplja dežja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, le v kotlinah s hladnim zrakom upoštevajte navodila za ravnanje ob morebitni povečani onesnaženosti zraka. V nedeljo se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.