Izidi smučarskih skokov v Sapporu

* Izidi: 1. Eva Pinkelnig (Avt) 195,7 točke (115,5/119,5 m) 2. Jenny Rautionaho (Fin) 193,3 (115/120) 3. Eirin Maria Kvandal (Nor) 192,5 (116/121,5) 4. Sara Takanashi (Jap) 190,1 (112,5/121) 5. Yuki Ito (Jap) 189,4 (119,5/110) 6. Silje Opseth (Nor) 186,9 (112/118) ... 9. Ema Klinec (Slo) 181,2 (115/114) 10. Nika Prevc (Slo) 163,0 (96/117 m) 22. Katra Komar (Slo) 118,5 (101,5/90,5) - ni nastopila v kvalifikacijah: Nika Križnar (Slo) * svetovni pokal, skupno (9/27): 1. Nika Prevc (Slo) 547 2. Josephine Pagnier (Fra) 452 3. Eva Pinkelnig (Avt) 410 4. Yuki Ito (Jap) 404 5. Eirin Maria Kvandal (Nor) 371 6. Alexandria Loutitt (Kan) 343 7. Ema Klinec (Slo) 312 ... 11. Nika Križnar (Slo) 254 27. Katra Komar (Slo) 69 29. Ajda Košnjek (Slo) 44 41. Taja Bodlaj (Slo) 6 ... * pokal narodov: 1. Avstrija 1354 2. Slovenija 1241 3. Japonska 767 ...