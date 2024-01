Vodilni Siliko zmagal v Dobrepolju

Ljubljana, 13. januarja - V 13. krogu 1. SFL je ekipa malega nogometa Silika zmagala v Dobrepolju s 3:1 in se utrdila v vodstvu na lestvici. Na domačem terenu je Sevnica ugnala Bronx Škofije s 3:0, z remijem v Kobaridu sta se razšla domača zasedba in Meteorplast Šic bar (2:2), zmago je zabeležil Dobovec proti The Nutrition Extrem s 5:2.