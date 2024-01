Timberwolves ostajajo na vrhu zahodnega dela NBA

New York, 13. januarja - Košarkarja Golden State Klay Thompson in Stephen Curry sta po zelo slabem začetku tekme v severnoameriški ligi NBA vodila Warriors do zmage s 140:131 nad Chicago Bulls. Igralci Minnesote Timberwolves so Portland Trail Blazers ugnali s 116:93 ter ostali prvi na zahodnem delu lige ter skupno drugi v ligi za tokrat prostim Bostonom.