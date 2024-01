Pregled - šport, 12. 1. (petek)

RUHPOLDING - Norveška biatlonka Ingrid Landmark Tandrevold je zmagovalka sprinterske tekme na 7,5 km za svetovni pokal v nemškem Ruhpoldingu. Za 27-letno Norvežanko (19:25,4) sta se uvrstili Švedinja Mona Brorsson (+18,2/0) in Italijanka Lisa Vittozzi (+19,0/0), najboljša Slovenka je bila Anamarija Lampič (+58,5/3) na 14. mestu. Na nedeljsko zasledovalno tekmo na 10 km se je od štirih Slovenk uvrstila še Polona Klemenčič (+1:54,3/2) na 45. mestu. Lena Repinc (+3:04,9/3) je zasedla 74., Živa Klemenčič (+3:06,3/2) pa 75. mesto.

ALTENMARKT - Avstrijska alpska smučarka Cornelia Hütter je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal v Altenmarkt-Zauchenseeju. Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie je na drugem mestu zaostala zgolj devet stotink sekunde, tretje mesto je pripadlo Švicarki Lari Gut-Behrami (+0,21). Edina Slovenka Ilka Štuhec se na zaviti progi ni znašla in je ostala brez točk.

WENGEN - Cyprien Sarrazin je kot prvi Francoz zmagal na superveleslalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Wengnu. Dobil je dvoboj z domačim matadorjem Marcom Odermattom, ki je zmago zgrešil za 58 stotink sekunde. V boju za tretje mesto je bil najboljši norveški as Aleksander Aamodt Kilde z zaostankom natanko sekunde. Slovenska ekipa znova ni navdušila, Miha Hrobat in Martin Čater sta odstopila.

WENGEN - Hitri disciplini alpskih smučarjev v Wengnu sta terjali dve novi žrtvi, za kateri je sezona končana. Potem ko je v četrtek hudo padel Švicar Marco Kohler in si težje poškodoval koleno, je imel dan pozneje podobno nesrečo tudi francoski as Alexis Pinturault, zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala leta 2021. Francoz si je pri padcu v superveleslalomu strgal sprednje križne vezi levega kolena.

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 39. kroga lige ICEHL izgubili z beljaško ekipo VSV z 2:3 (0:0, 2:0, 0:3).

DOHA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na prvem letošnjem turnirju WTT Contender v Dohi nastope končal v osmini finala. Potem ko je v drugem krogu s 3:1 premagal Japonca Yukija Uda, je bil v tretjem od njega boljši mladinski svetovni prvak. Kitajec Lin Shidong je bil boljši od Hrastničana s 3:1 (-3, 9, -6, 7).

RIJAD - Dirkači na vzdržljivostnem reliju Dakar so danes dokončali kraljevsko šesto etapo, ki je potekala v dveh delih z vmesno nočitvijo in brez pomoči ekip. Pri motociklistih je zmagal Francoz Adrien Van Beveren (Honda), slovenski dirkač Toni Mulec (KTM) je bil 15. Med avtomobilisti je bil najboljši nekdanji svetovni prvak v reliju Sebastien Loeb.

BERLIN - Hrvaška moška rokometna reprezentanca je na osrednji tekmi skupine C evropskega prvenstva v Nemčiji visoko premagala Španijo z 39:29, medtem ko je Avstrija, ki jo vodi Slovenec Aleš Pajovič, v Mannheimu zanesljivo ugnala Romunijo z 31:24. V skupini C so se rokometaši iz Srbije in Islandije razšli z neodločenim izidom 27:27, Madžari po so hudem in enakovrednem boju premagali Črnogorce s 26:24.

DUBROVNIK - Na evropskem prvenstvu v vaterpolu na Hrvaškem so odigrali četrtfinalne obračune. Izenačen je bil le dvoboj med Madžarsko in Srbijo, ki so ga šele po izvajanju petmetrovk s 15:14 dobili slovenski sosedi. Ti se bodo v polfinalu merili s Hrvati, ki so bili s 13:8 boljši od olimpijskih podprvakov Grkov, potem ko so dosegli zadnjih osem golov na tekmi. Drugi polfinalni par sestavljata Španija in Italija.

MIAMI - Hokejisti Los Angeles Kings, katerih kapetan je Slovenec Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL tokrat gostovali na Floridi. Domači panterji so po preobratu in podaljšku zmagali s 3:2, potem ko je Sam Reinhart dosegel odločilni gol 0,7 sekunde pred iztekom podaljšane igre. Naslednja tekma kralje čaka v soboto, ko bodo gostovali pri Detroit Red Wings.

DALLAS - Ameriški košarkar Kyrie Irving je dosegel osebni rekord sezone s 44 točkami, Tim Hardaway ml. jih je dodal 32, Dallas Mavericks pa so brez superzvezdnika Luke Dončića v domači dvorani premagali New York Knicks s 128:124. Slovenec je tekmo izpustil zaradi poškodbe gležnja, v ekipi pa sta manjkala tudi Dereck Lively II. in Dante Exum. Naslednja tekma Dallas čaka v soboto, ko se bo na prvi od dveh zaporednih tekem pomeril z New Orleansom.