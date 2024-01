Newyorške borze končale neenotno

New York, 12. januarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili neenotno. Ameriški delniški trgi so petkovo trgovanje zaključili pri podobnih vrednostih kot v četrtek, saj so bili vlagatelji ponovno zadržani, a razmeroma počasno gibanje indeksov je bilo sprva dovolj, da je indeks Dow Jones Industrial dosegel nov rekord, poroča nemška tiskovna agencija dpa.