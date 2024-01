Hrvaška, Madžarska, Španija in Italija polfinalisti EP

Dubrovnik, 12. januarja - Na evropskem prvenstvu v vaterpolu na Hrvaškem so odigrali četrtfinalne obračune. Izenačen je bil le dvoboj med Madžarsko in Srbijo, ki so ga šele po izvajanju petmetrovk s 15:14 dobili slovenski sosedi. Ti se bodo v polfinalu merili s Hrvati, ki so bili s 13:8 boljši od olimpijskih podprvakov Grkov, potem ko so dosegli zadnjih osem golov na tekmi.