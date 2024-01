Ljubljana, 12. januarja - Minister za obrambo Marjan Šarec, ki je do sedaj začasno vodil ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo danes izvoljeni novi kmetijski ministrici Mateji Čalušić predal posle danes ob 18.45 v sejni sobi ministrstva 533 (5. nadstropje), Dunajska cesta 22. Predviden je samo fototermin, so sporočili z ministrstva.