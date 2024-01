Večer o letošnjih volitvah v evropski parlament (13. 1.)

Maribor, 12. januarja - Matej Grošelj v komentarju (Ne)atraktivni Bruselj piše o letošnjih volitvah v Evropski parlament. Avtor poudarja, da evropske volitve pri nas vedno zaznamuje izredno nizka udeležba, ki do zdaj še nikoli ni presegla 30 odstotkov. Zadnje volitve v evropski parlament leta 2019 so manj zanimanja požele samo še na Češkem in Slovaškem.