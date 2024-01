Loški grad prenovljen in energetsko saniran

Škofja Loka, 14. januarja - Po celoviti obnovi strehe Loškega gradu se je škofjeloška občina jeseni 2022 lotila še prenove fasade in energetske sanacije gradu, v katerem domuje Loški muzej. Prenova je sedaj končana in en izmed škofjeloških kulturnih biserov je zasijal v vsej svoji lepoti, so zadovoljni na Občini Škofja Loka.