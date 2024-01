Mesec na neformalnem srečanju ministrov podprl prizadevanje za oblikovanje mehanizma za zagotovitev varnosti in stabilnosti v času kriz

Ljubljana/Bruselj, 12. januarja - Minister za delo Luka Mesec je na neformalnem srečanju ministrov za zaposlovanje in socialno politiko podprl prizadevanja za oblikovanje mehanizma, ki bi prebivalcem Evrope zagotovil občutek varnosti in stabilnosti v času kriz. Krize zadnjih let so namreč tudi med Evropejci poudarile potrebo po stabilnosti in gotovosti, je ob tem poudaril.