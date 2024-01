Bayern zmagal na čustveni tekmi v spomin na Beckenbauerja

Berlin, 12. januarja - Nogometaši v Nemčiji so danes začeli 17. krog bundeslige. V Münchnu sta se v čustveni tekmi, ki so jo pri Bayernu posvetili nedavno preminuli legendi nemškega nogometa Franzu Beckenbauerju, pomerila domači Bayern in Hoffenheim. Aktualni prvaki so zmagali s 3:0 in začasno zmanjšali zaostanek za vodilnim Bayerjem na točko.