Hutiji z dodatnimi grožnjami ZDA in Veliki Britaniji

Sana, 12. januarja - Interesi ZDA in Velike Britanije so po njihovih nočnih napadih na Jemen postali legitimni cilji oboroženih sil gibanja, so danes sporočili uporniški hutiji. Že pred tem so hutiji zagrozili, da napadi ne bodo ostali brez odgovora in dodali, da bodo še naprej nadaljevali z napadi na ladje v Rdečem morju.