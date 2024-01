ZDA in Velika Britanija napadle hutije, iz sveta svarila pred dodatno destabilizacijo regije

pripravil Robert Petrovič

Sana, 12. januarja - ZDA in Velika Britanija sta v četrtek izvedli napade na cilje v Jemnu, ki so pod nadzorom uporniških hutijev. V napadih je umrlo pet borcev uporniškega gibanja, še šest pa je bilo ranjenih. Hutiji so napovedali, da napadi ne bodo ostali brez odgovora. Številne države, zlasti tiste na Bližnjem vzhodu, pa svarijo pred dodatno destabilizacijo regije.