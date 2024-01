Na Goriškem 48-letnica v pripor zaradi prepovedane droge

Nova Gorica, 12. januarja - Novogoriški kriminalisti so v ponedeljek opravili hišno preiskavo pri 48-letni ženski na Goriškem v zvezi s prepovedanimi drogami. Našli in zasegli so več različnih snovi, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedane droge. Preiskovalni sodnik je zanjo odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.