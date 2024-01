Mariborski kriminalisti prijeli skupino preprodajalcev mamil

Maribor, 12. januarja - Mariborski kriminalisti so v sodelovanju s kolegi iz policijskih uprav Murska Sobota, Celje in Ljubljana v sredo prijeli sedem ljudi in s tem zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo s področja prepovedanih drog na območju policijskih uprav Maribor, Ljubljana in Murska Sobota. Dve osumljena so privedli k preiskovalnemu sodniku.