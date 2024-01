Glasovanje DZ o ministrici Čalušić: 45 za, 29 proti

Ljubljana, 12. januarja - DZ je danes s 45 glasovi za in 29 proti potrdil Matejo Čalušić za novo ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Podprli so jo poslanci koalicijskih Svobode, Levice in SD ter poslanca italijanske in madžarske narodnosti. Podporo pa so jima odrekli v opozicijskih SDS in NSi.