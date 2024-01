Arabske države po napadih na Jemen zaskrbljene zaradi vse večjih napetosti v regiji

Aman/Maskat/Rijad, 12. januarja - Po ameriških in britanskih napadih na hutijske cilje v Jemnu je več arabskih držav izrazilo zaskrbljenost zaradi vse večjih napetosti v regiji. Jordanija in Oman sta opozorila, da bi izraelska ofenziva v Gazi lahko v konflikt potegnila celotno regijo, skupaj s Savdsko Arabijo pa so pozvali k deeskalaciji napetosti.