Na Tajvanu danes predsedniške in parlamentarne volitve

Taipei, 13. januarja - Okoli 20 milijonov tajvanskih volivcev danes odloča o predsedniku in sestavi parlamenta samoupravnega otoka, ki kljub svoji majhnosti igra odločilno vlogo v odnosih svetovnih velesil Kitajske in ZDA. Favorit za naslednika predsednice Tsai Ing-wen, ki se zaradi zakonskih omejitev ne more potegovati za nov mandat, je njen namestnik Lai Ching-te.