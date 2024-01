Veterinarska uprava poziva k primerni zaščiti na prostem živečih domačih živali ob nizkih temperaturah

Ljubljana, 12. januarja - Domačim živalim, ki bivajo na prostem, je treba v temperaturah pod lediščem zagotoviti dobro izoliran prostor, kamor se lahko umaknejo pred mrazom in vetrom, je opozorila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Poskrbeti je treba tudi za ustrezno hrano in vodo, ki jo je treba večkrat dnevno menjati, da ne zmrzne.