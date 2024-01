Študenti od pristojnih pričakujejo rešitve na področju zdravstva in bivanja

Ljubljana, 12. januarja - Študenti so danes na prvi seji sveta vlade za študentska vprašanja v tem mandatu izpostavili slabo stanje na področju duševnega zdravja, otežen dostop do primarnega zdravstva za študente v študijskih središčih in pomanjkanje kapacitet za kakovostno in dostopno bivanje študentov. Od pristojnih pričakujejo rešitve na področju zdravstva in bivanja.