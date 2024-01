Obrambno ministrstvo bo kupilo sistem zračne obrambe iris-t za 146,82 milijona evrov brez DDV

Ljubljana, 12. januarja - Odločitev obrambnega ministrstva, da za dobavitelja sistema zračne obrambe srednjega dosega izbere nemško družbo Diehl Defence, je v sredo postala pravnomočna, so sporočili iz ministrstva. Podjetje bo dobavilo en sistem iris-t, so za STA potrdili na ministrstvu. Cena zanj z vsemi podpornimi elementi in raketami je 146,82 milijona evrov brez DDV.