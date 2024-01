Vulkanizerji na Reki prebadali pnevmatike in jih nato popravljali

Reka, 12. januarja - Hrvaška policija je vložila kazensko ovadbo proti trem vulkanizerjem, ki jih sumijo, da so na Reki prebadali pnevmatike dragih osebnih vozil, nato pa jih za visoke zneske popravljali. S svojim početjem so po navedbah policije povzročili za okoli 12.000 evrov škode skoraj 50 hrvaškim in tujim državljanom.