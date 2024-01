Ameriške in britanske sile bombardirale hutijske cilje v Jemnu

Washington, 12. januarja - Ameriška in britanska vojska sta v četrtek izvedli več napadov na cilje v Jemnu, ki so pod nadzorom uporniških hutijev. Kmalu zatem je predsednik ZDA Joe Biden sporočil, da je napade ukazal osebno. Britanski premier Rishi Sunak je letalske vojaške operacije označil za samoobrambne, potrebne in sorazmerne.