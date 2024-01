Štore, 12. januarja - Zaradi poškodbe Telekomovega omrežja na Zdravstveni postaji Štore trenutno ne delujejo stacionarne telefonske linije. Za paciente so dosegljivi preko elektronske pošte info.zp-store@zd-celje.si in ambulantnih e-naslovov, ki so navedeni na spletni strani www.zd-celje.si/si/zp-store/, so sporočili iz Zdravstvenega doma Celje.