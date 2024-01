Cene nafte navzgor

Singapur, 12. januarja - Cene nafte so danes poskočile, potem ko so ZDA in Velika Britanija ob podpori Avstralije, Bahrajna, Kanade, Danske, Nemčije, Nizozemske, Nove Zelandije in Južne Koreje napadle položaje jemenskih hutijev. Ti so po napadih napovedali, da bodo napade na ladje v Rdečem morju nadaljevali, poročajo tuje tiskovne agencije.