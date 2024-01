Dallas na krilih Irvinga tudi brez Dončića do zmage

Dallas, 12. januarja - Ameriški košarkar Kyrie Irving je dosegel osebni rekord sezone s 44 točkami, Tim Hardaway ml. jih je dodal 32, Dallas Mavericks pa so brez superzvezdnika Luke Dončića v domači dvorani premagali New York Knicks s 128:124. Slovenec je tekmo izpustil zaradi poškodbe gležnja, v ekipi pa sta manjkala tudi Dereck Lively II. in Dante Exum.