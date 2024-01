V Aucklandu za naslov nepostavljena Daniel in Tabilo

Auckland, 12. januarja - Čilenec Alejandro Tabilo in Japonec Taro Daniel, oba zunaj prvih 70 igralcev na svetu, sta presenetljiva finalista teniškega turnirja ATP v Aucklandu. Prvi nosilec, 21-letni Američan Ben Shelton je namreč v polfinalu izgubil proti Danielu s 5:7 in 6:7 (9), nato pa je kvalifikant Tabilo s 6:2 in 7:5 premagal Francoza Arthurja Filsa.