Kopitarjevi kralji tudi na Floridi praznih rok

Miami, 12. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings, katerih kapetan je Slovenec Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL tokrat gostovali na Floridi. Domači panterji so po preobratu in podaljšku zmagali s 3:2, potem ko je Sam Reinhart dosegel odločilni gol 0,7 sekunde pred iztekom podaljšane igre.