Iran v Omanskem zalivu zasegel naftni tanker

Teheran/Washington, 11. januarja - Iranska mornarica je na podlagi sodne odločbe v Omanskem zalivu zasegla ameriški naftni tanker, je danes poročala iranska tiskovna agencija Irna. Tanker je bil že lani v središču spora med ZDA in Iranom, ko ga je zasegla ameriška mornarica in s tem preprečila dobavo iranske nafte na Kitajsko. ZDA so Teheran pozvale, naj ladjo nemudoma izpusti.