Slovenskim biatloncem v Ruhpoldingu šesto mesto, zmaga Norvežanom

Ruhpolding, 11. januarja - Slovenski biatlonci Miha Dovžan, Lovro Planko, Jakov Fak in Toni Vidmar so na štafetni tekmi v Ruhpoldingu osvojili šesto mesto in s tem najvišjo štafetno uvrstitev v sezoni. Še enkrat več so zmagali Norvežani, tokrat v postavi Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Boe in Vetle Sjaastad Christiansen.