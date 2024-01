Na Ljubljanski borzi največ zanimanja za Krkine delnice

Ljubljana, 11. januarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,15 odstotka in se ustavil pri 1275,88 točke. Med blue chipi so se sicer podražile le delnice Luke Koper in Krke. Borzni posredniki so opravili za 1,63 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke. Precej zanimanja je bilo še za delnice NLB in Cinkarne Celje.