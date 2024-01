Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 11. januarja - Vlada je na današnji seji med drugim potrdila predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za 2024 in 2025, v katerem so določeni nov proračunski sklad za obnovo in novi namenski proračunski prihodki za ta namen. Potrdila je tudi predlog zakona o izvajanju uredbe EU o enotnem trgu digitalnih storitev.