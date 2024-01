V Žalec prihaja tridnevni festival tolkalcev BUMfest

Žalec, 11. januarja - V Žalec prihodnji konec tedna prihaja mednarodni festival tolkalnih skupin BUMfest, ki bo v 16. izdaji ponudil tridnevno festivalsko dogajanje z dvema matinejama za otroke, dvema večernima koncertoma in družinsko matinejo. Skupine tokrat prihajajo iz Avstrije, Slovenije in prvič iz Portugalske, so sporočili organizatorji.