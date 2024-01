V družbi Goodyear Slovenija v proizvodnjo 20-palčnih pnevmatik

Kranj, 11. januarja - V podjetju Goodyear Slovenija iz Kranja so decembra zagnali proizvodnjo 20-palčnih pnevmatik blagovne znamke Goodyear. To so omogočili novejši stroji, vgrajeni v okviru razširitvene naložbe, ki so jo zaključili v začetku lanskega leta in prinaša za 25 odstotkov večje proizvodne zmogljivosti, so danes sporočili iz družbe.