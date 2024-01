Med hišno preiskavo v Ormožu policisti zasegli 210 sadik konoplje

Ljutomer, 11. januarja - Policisti so v sredo v hišni preiskavi pri 42-letni občanki z območja Ormoža našli 210 v lončkih rastočih sadik konoplje velikosti od 40 do 80 centimetrov. Med preiskavo so našli tudi štiri vrečke s posušenimi rastlinskimi delci in samostrel, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.